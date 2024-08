POL-NB: Einbruch in Tierarztpraxis

Pinnow (ots) -



Am 15.08.2024 gegen 06:00 Uhr wurde der Polizei ein Einbruchdiebstahl in eine Tierarztpraxis in Pinnow bekannt.



Bislang unbekannte Täter gelangten gewaltsam durch die verschlossene Eingangstür in das Innere des Gebäudes indem sie das Türschloss aufbohrten. Es wurde Bargeld in Höhe von 200,00 Euro aus einer Geldkassette entwendet. Weiterhin wurden aus der angrenzenden Werkstatt zwei Akkuschrauber der Marke Makita samt Koffer und Akkuzellen entwendet.



Der Tatzeitraum wird auf den 14.08.2024, 18:30 Uhr bis zum 15.08.2024, 06:00 Uhr geschätzt.

Es wurde eine Anzeige wegen Besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Unterstützung aus der Bevölkerung. Bei Hinweisen oder möglichen Anhaltspunkten zu Tatverdächtigen oder dem Tatgeschehen melden Sie sich bei der Polizei in Malchin unter 03994-2310 oder jeder anderen Polizeidienststelle.



