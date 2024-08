POL-ANK: Streit eskaliert - Mann in Pasewalk mit Messer verletzt

Pasewalk (ots) -



Am 15.08.2024, gegen 19:30 Uhr, kam es in der Friedenstraße in Pasewalk zu einer Auseinandersetzung zwischen einem polizeibekannten 40-jährigem Deutschen und zwei polizeibekannten 24 und 35 Jahre alten syrischen Staatsangehörigen.



Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam es bereits im Vorfeld zu verbalen Auseinandersetzungen zwischen beiden Parteien, ehe ein Streit an Tatort eskalierte.



Dabei wurde der Geschädigte zunächst bedroht, ehe es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam, bei der der 40-Jährige von einem der Beschuldigten mit einem Messer am Arm verletzt wurde. Zudem kam es durch umstehende Personen zum Einsatz von Pfefferspray, in dessen Folge auch einer der Beschuldigten und mehrere Zeugen verletzt wurden. Alle beteiligten Personen wurden zunächst durch Rettungskräfte vor Ort medizinisch betreut. Sowohl der Geschädigte, als auch einer der Beschuldigten wurden zur weiteren Behandlungen ihrer Verletzungen ins Krankenhaus nach Pasewalk gebracht.



Die Polizei war mit mehreren Funkstreifenwagen im Einsatz und die beiden 24 und 35 Jahre alten Beschuldigten wurden noch am Abend vorläufig festgenommen.



Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung und es wurden bereits erste Dursuchungen zum Auffinden von Beweismitteln und Tatwaffen durchgeführt.



Weitere Details können auf Grund der laufenden Ermittlungen nicht bekannt gegeben werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Ben Tuschy

Telefon: 03971 251-3041

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiVG

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiVG





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell