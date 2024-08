POL-NB: Termin bei Ausländerbehörde endet in Gewahrsamszelle

Neubrandenburg (ots) -



Am Morgen des 15.08.2024 kam es zu einem Polizeieinsatz in der Ausländerbehörde in Neubrandenburg.



Ein Mitarbeiter informierte gegen 08:30 Uhr die Polizei über einen Kunden, der sich nach mehrmaliger Aufforderung weigerte, das Gebäude zu verlassen und vor Ort für Ärger sorgen würde. Auch die Kollegen des Polizeihauptreviers Neubrandenburg schafften es nicht, den Mann vom Gehen zu überzeugen.

Dem erteilten Hausverbot der Ausländerbehörde und dem ausgesprochenen Platzverwies der Beamten kam der 33-jährige Tunesier nicht nach.



Der Beschuldigte wurde zur Durchsetzung der polizeilichen Maßnahme in das Gewahrsam verbracht und verblieb dort nach Rücksprache mit der diensthabenden Richterin bis in die Mittagsstunden.



Eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch wurde durch die Polizei gefertigt.



