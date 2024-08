POL-GÜ: Alkoholisierter Fahrzeugführer flüchtet nach Verkehrsunfall auf B104 und kann in Raden festgestellt werden

Güstrow/ Teterow (ots) -



Ein 28-jähriger türkischer Fahrzeugführer fuhr am gestrigen Abend mit seinem VW gegen 20:45 Uhr zusammen mit zwei weiteren Fahrzeuginsassen die B104 aus Güstrow kommend in Fahrtrichtung Teterow. In der Kurve vor dem Abzweig nach Klein Wokern kam ihm ein Audi entgegen, der bereits auf die Fahrspur des 28-Jährigen kam. Trotz des Versuches des rechtsseitigen Ausweichens ließ sich ein Zusammenstoß beider Außenspiegel nicht verhindern. Der Audi fuhr nach der Kollision einfach weiter. Der 28-Jährige wendete daraufhin, informierte zwischenzeitlich die Polizei und stellte den unfallverursachenden PKW kurz darauf auf einem Parkplatz in Raden fest. Vom Fahrzeugführer fehlte anfänglich noch jede Spur, ehe er schließlich zu seinem Fahrzeug zurückkehrte und vom VW-Fahrer an der Weiterfahrt bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte des Polizeireviers Teterow gehindert wurde. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 38-jährigen Ukrainer einen Wert von 1,72 Promille. Dieser beteuerte erst nach dem Verkehrsunfall Alkohol konsumiert zu haben, weswegen eine zweifache Blutprobenentnahme angeordnet wurde. Die Weiterfahrt des Ukrainers wurde bis auf Weiteres untersagt und dessen Führerschein sichergestellt. Die Kriminalpolizei Teterow ermittelt nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkoholeinfluss in Verbindung mit einer Verkehrsunfallflucht.



Der Sachschaden an beiden Autos beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Pressestelle

Diana Schmicker

Telefon: 03843 266 303

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell