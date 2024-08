POL-SN: Zeugenaufruf nach Unfallflucht: Radfahrer gesucht

Schwerin (ots) -



Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem unbekannten Radfahrer, der in einen Unfall in der Paulsstadt verwickelt war. Der Zusammenstoß ereignete sich am Obotritenring nahe des Güterbahnhofs gegen 09:50 Uhr. Beim Vorbeifahren sei der 64-jährige Radfahrer von dem Unbekannten touchiert worden und stürzte. Der 64-jährige Deutsche erlitt mehrere Verletzungen, darunter eine Kopfverletzung, und musste im Krankenhaus behandelt werden.



Der am Zusammenstoß beteiligte unbekannte Radfahrer blieb kurz am Unfallort, entfernte sich jedoch, bevor die Polizei eintraf. Die Polizei bittet den Radfahrer, Zeugen sowie Ersthelfer, sich unter der Telefonnummer 0385/5180-2224 oder -1560 zu melden.



