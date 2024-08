Presseeinladung: Minister Pegel übergibt Zuwendung für Feuerwehr Barth

Am Mittwoch überreicht Innenminister Christian Pegel im Landkreis Vorpommern-Rügen an den Bürgermeister der Stadt Barth, Friedrich-Carl Hellwig, eine Förderzusage in Höhe von 162.500 Euro für ein neues Rüstwagenfahrzeug für die Barther Feuerwehr.

Medienvertreterinnen und –vertreter sind herzlich eingeladen.

Termin: Mittwoch, 21.August 2024, 16.30 Uhr

Ort: Hölzern-Kreuz-Weg 13, 18356 Barth

Der Rüstwagen (RW) ist ein Einsatzfahrzeug, das über eine umfangreiche Beladung an Werkzeugen und Spezialgeräten verfügt und bei der technischen Hilfeleistung eingesetzt wird.

Das neue Fahrzeug ist eine Ersatzbeschaffung und wird einen 26 Jahre alten Vorausrüstwagen ersetzen.