POL-NB: Flüchtiger Dieb am Oberbach gestellt

Neubrandenburg (ots) -



Am Donnerstag, den 14.08.2024, wurde der Polizei Neubrandenburg gegen 19:30 Uhr eine aggressive Person in einem Supermarkt am Torfsteg gemeldet.



Die Beamten erhielten vor Ort die Information des Ladendetektivs, dass die Person in Richtung der Parkplätze flüchtig ist und nahmen die Verfolgung auf. Der Flüchtige konnte, nachdem er sich immer wieder aus dem Sichtfeld der Beamten entfernte und hinter Autos versteckte, schlussendlich in der Nähe der Hochschule festgestellt werden.



Während er sich den polizeilichen Maßnahmen entzog, entwendete der 16-jährige syrische Staatangehörige ein Fahrrad von einem Hauseingang, welches er für seine Flucht nutzte.

Der Ursprung des Einsatzes war eine Beleidigung gegen den Ladendetektiv.



Die Beamten haben eine Strafanzeige wegen Beleidigung und Diebstahl des Fahrrads aufgenommen. Das geklaute Fahrrad wurde zum Zwecke der Eigentumssicherung sichergestellt.



