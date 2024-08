POL-NB: Zeugin bemerkt Feuer in einer Wohnung und verhindert Schlimmeres

Waren (ots) -



Durch das beherzte Einschreiten einer aufmerksamen Bürgerin, konnte am späten Nachmittag des 15.08.2024 gegen 17:15 Uhr wohlmöglich ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus am Beyerplatz in der Ortslage Penzlin vereitelt werden.

Die abwesende Wohnungsinhaberin ließ zuvor im Rahmen von Aufräumarbeiten innerhalb der Wohnung Papiere auf dem Ceranfeld des Herdes in der Küche liegen, obwohl dieser Herd noch auf Stufe 2 eingeschaltet war. Anschließend begab sie sich mit ihrer Tochter zum nahegelegenen See.

Beim späteren Vorbeilaufen am Wohnungsfenster bemerkte die aufmerksame 39-jährige deutsche Hinweisgeberin die bereits brennenden Gegenstände auf dem Herd in der Küche. Daraufhin informierte sie sofort die Rettungskräfte und mobilisierte die Bewohner des Hauses.

Mithilfe der Hinweisgeberin konnte wenig später die 41-jährige deutsche Wohnungsinhaberin im Nahbereich angetroffen werden. Diese selbst konnte den Herd noch abschalten. Die ebenfalls eintreffenden Rettungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr Penzlin, Groß Vielen und Marihn löschten die noch glimmenden Gegenstände ab.

Im Rahmen des Vorfalls wurde niemand verletzt. Die betreffende Wohnung konnte anschließend wieder durch die Wohnungsinhaberin betreten werden. Eins Sachschaden ist ebenfalls nicht entstanden.

Die Rettungskräfte der Freiwilligen Feuerwehren waren mit 5 Einsatzfahrzeugen und 28 Kameraden im Einsatz.



Die Polizei möchte sich auf diesem Wege bei der Zeugin für ihr beherztes Eingreifen bedanken. Dank ihrer Hilfe konnte Schlimmeres verhindert werden.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



