POL-NB: Zufallsfund im Reitbahnviertel

Am Mittwoch, den 14.08.2024 kam es gegen 12:20 Uhr zu einem Polizeieinsatz im Neubrandenburger Reitbahnweg.



Über den Notruf der Polizei wurde zuvor bekannt, dass eine Person ein gerahmtes Fenster aus einer Wohnung im 5.Stock eines Neubaublockes auf einen davor befindenden Grünstreifen geworfen haben soll.

Dieser Sachverhalt konnte vor Ort durch Kräfte des Polizeihauptreviers Neubrandenburg bestätigt werden.



Bei den Wohnungsinhabern handelt es sich um einen 22-jährigen und 28-jährigen Tunesier. In der Wohnung wurde weiterhin eine Langfeuerwaffe ohne jegliche Kennzeichnungen festgestellt. Aufgrund dieses Waffenfundes wurde eine Durchsuchung der Wohnung durch eine Bereitschaftsrichterin angeordnet. Im Zuge dieser Durchsuchungsmaßnahmen wurde ein neuwertiges Mountainbike aufgefunden, welches durch ein Schloss gesichert war. Da kein Eigentumsnachweis vorgelegt werden konnte, besteht der Verdacht einer Diebstahlshandlung.



Gegen die beiden Personen wurde eine Anzeige wegen Diebstahls und Verstoßes gegen das Waffengesetz aufgenommen.



Das Fahrrad und das Repetiergewehr wurden sichergestellt.



