POL-HRO: Auseinandersetzung auf dem Doberaner Platz in Rostock

Die Kriminalpolizei Rostock hat die Ermittlungen nach einer körperlichen Auseinandersetzung am Doberaner Platz aufgenommen.



Nach ersten Erkenntnissen kam es gegen 20:00 Uhr am vergangenen Dienstag, 13.08.2024, zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen zwei männlichen Personen. In der weiteren Folge soll der 40-jährige Tatverdächtige auch Glasflaschen in Richtung des Geschädigten geworfen, diesen aber verfehlt haben. Im weiteren Verlauf soll es ebenfalls zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein, bei der auch zwei weitere Personen den Geschädigten angegriffen haben sollen. Der Geschädigte sei im Anschluss in ein Fahrzeug gestiegen und habe sich entfernt.



Zeugen, die den Vorfall beobachtet hatten, informierten die Polizei. Die Beamten konnten den 40-jährigen, armenischen Staatsangehörigen im Nahbereich feststellen. Dabei verhielt sich der Tatverdächtige den eingesetzten Beamten gegenüber ebenfalls aggressiv, widersetzte sich den Maßnahmen und versuchte die Beamten anzugreifen, so dass die eingesetzten Polizisten Pfefferspray gegen den 40-Jährigen einsetzen mussten. Der Tatverdächtige wurde zunächst in Gewahrsam genommen und im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.



Die zwei ebenfalls bei der Auseinandersetzung beteiligten Personen konnten kurz nach Mitternacht, am 14.08.2024 durch Beamte der Polizeiinspektion Rostock gestellt werden. Dabei handelt es sich um einen 14-jährigen, armenischen Staatsangehörigen und einen 18-jährigen, syrischen Staatsangehörigen.



Der Tatablauf und die genauen Tathintergründe sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.



Videos und Bilder der Auseinandersetzung konnten durch die Beamten gesichert werden. Die Polizei nahm Anzeigen unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, des tätlichen Angriffs und des Widerstandes auf.



Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang den bisher noch unbekannten Geschädigten darum, sich bei der Polizei zu melden. Personen die Hinweise zur Person geben können, werden gebeten sich an den Kriminaldauerdienst KDD, Ulmenstraße 54, in 18055 Rostock unter der Rufnummer 0381/4916-1616 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden. Weiterhin werden Hinweise über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen genommen



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell