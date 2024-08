POL-ANK: 4-jähriges Kind bei Verkehrsunfall in Ueckermünde leicht verletzt

Ueckermünde (ots) -



Heute (15.08.2024), gegen 12:30 Uhr, kam es auf der Ueckerstraße in Ueckermünde zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 4-jährigen Jungen aus Rheinland-Pfalz und einem Pkw VW.



Der 55-jährige deutsche Fahrer des VW hatte das Kind beim Linksabbiegen von der Ueckerstraße auf die Straße Ackerhof übersehen und erfasste es. Der 4-Jährige lief hinter seiner Mutter, die der Autofahrer noch gesehen hatte, als er vom Fahrzeug beim Abbiegen angefahren wurde. Daraufhin stürzte der Junge und zog sich leichte Verletzungen am linken Bein zu.



Der 4-Jährige wurde durch Rettungskräfte zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus nach Anklam gebracht. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und gegen den VW-Fahrer ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.



Zum Glück ist dem Kind bei dem Unfall nicht mehr passiert, am Pkw ist geringer Sachschaden entstanden.



Die Polizei wünscht dem kleinen Verkehrsteilnehmer alles Gute und eine schnelle Genesung.



Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell