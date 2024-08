POL-NB: Brennender Aschenbecher löst Großeinsatz aus

Waren (ots) -



Am 14.08.2024 gegen 20:00 Uhr kam es in der Rosa-Luxemburg in Waren zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr aufgrund des Verdachts eines Wohnungsbrandes.



In der Wohnung in der 1.Etage eines Mehrfamilienhauses wurden mehrere aktive Rauchmelder festgestellt.



Der 27-jährige Wohnungsinhaber befand sich zuvor in der Wohnung und konnte die Brandursache, ein als Aschenbecher genutzter Blumentopf, ausfindig machen und selbstständig löschen.



Die Person wurde zur ärztlichen Behandlung durch einen Rettungswagen vor Ort behandelt, konnte jedoch ohne Auffälligkeiten wieder entlassen werden.



Die Freiwillige Feuerwehr Waren war mit fünf Einsatzfahrzeugen im Einsatz.



