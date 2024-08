POL-LWL: Tödlicher Verkehrsunfall bei Lübz

Lübz (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag auf der Kreisstraße 124 bei Lübz ist ein Mann tödlich verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 63-jährige Transporterfahrer gegen 09:20 Uhr die K 124 zwischen Werder und Lübz als er aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abkam und mit einem Straßenbaum kollidierte. Der 63-Jährige wurde anschließend schwerverletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er wenig später verstorben ist. Am Transporter entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Insgesamt wird die Schadenshöhe auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat den Verkehrsunfall aufgenommen und ermittelt nun zur genauen Unfallursache. Dabei wird auch geprüft, ob ein Unfallsachverständiger zum Einsatz kommt. An der Unfallstelle kam es zeitweise zu Verkehrseinschränkungen.



