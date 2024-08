POL-ANK: Autofahrer fährt alkoholisiert über Kreisverkehr in Greifswald

Greifswald (ots) -



Heute Morgen (15.08.2024), gegen 02:20 Uhr, informierte eine Zeugin die Polizei darüber, dass sie einen lauten Knall gehört habe und kurz darauf Beschädigungen am Kreisverkehr Marktflecken/Chausseestraße in Neuenkirchen feststellte. Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten des Polizeihauptreviers Greifswald Beschädigungen der Bankette des Kreisverkehres fest. Zudem wurde ein Verkehrsschild umgefahren und beschädigt. Darüber hinaus konnten die Beamten auch ein Kennzeichen auffinden, sodass der Verdacht nahelag, dass es hier kurz zuvor zu einem Verkehrsunfall gekommen sein musste.



Im Rahmen der sofortigen Nahbereichsfahndung stellten die Beamten des Polizeihauptrevieres Greifswald dann einen PKW VW auf der B105 fest, welcher mit Warnblinklicht am rechten Fahrbahnrand in Richtung Dreizehnhausen stand.



Ein Abgleich der aufgefundenen Kennzeichentafel vom Unfallort mit dem noch vorhandenen hinteren Kennzeichen am festgestellten Fahrzeug ergab, dass es sich um das vermeintliche Unfallfahrzeug vom Kreisverkehr handeln musste.



Am Steuer des PKW VW saß ein 42-jähriger Deutscher aus Sachsen-Anhalt, welcher von den Beamten einer Kontrolle unterzogen wurde. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,07 Promille. Auf Grund des Verdachtes der Trunkenheitsfahrt mit Unfallflucht wurde beim Beschuldigten anschließend eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus in Greifswald durchgeführt und sein Führschein beschlagnahmt. Zudem wurden seine Autoschlüssel sichergestellt und ihm die Weiterfahrt untersagt.



Auf Grund des Verdachtes der Gefährdung des Straßenverkehres und der Unfallflucht ermittelt nun die Kriminalpolizei gegen den 42-Jährigen.



Bei dem Unfall ist ein Schaden von rund 10.000 Euro entstanden, verletzt wurde niemand.



