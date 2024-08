POL-HST: Sekundenschlaf führt zu Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen auf der Insel Rügen

L30: Glowe/Altenkirchen (ots) -



Am Mittwoch, dem 14. August 2024, kam es gegen 12:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen auf der Landesstraße 30 zwischen Glowe und Altenkirchen auf der Insel Rügen.



Ein 76-jähriger Daciafahrer befuhr die Landesstraße 30 von Glowe kommend in Richtung Altenkirchen. Kurz vor einer längeren Rechtskurve kam er offenbar auf die Gegenspur, kehrte dann aber wieder auf seine Spur zurück.



Hinter dieser Rechtskurve schlief der 76-jährige Stralsunder dann mutmaßlich im Zuge von Sekundenschlaf ein und kam so links von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit einem entgegenkommenden 61-jährigen Volkswagenfahrer aus Chemnitz. Das linke Vorderrad des Dacia fiel infolge der Kollision ab. Danach stieß der Dacia mit dem Peugeot eines 62-jährigen Duisburgers zusammen.



Der Dacia wurde durch die Wucht des Aufpralls wieder auf seine Fahrbahn gedrückt und rutschte über die Gegenfahrbahn hinweg gegen einen links neben der Fahrbahn abgeparkten Volvo von der Insel Rügen. Wenige Meter hinter dem Volvo kam der Dacia dann auf der Gegenfahrbahn zum Stehen.



Der 76-jährige Daciafahrer wurde mit dem Rettungswagen schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht. Alle vier Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Durch das fehlende Vorderrad des Dacia kam es zu Beschädigungen auf der Fahrbahn. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 32.000 Euro.



Die Landesstraße 30 war für etwa zwei Stunden voll- und für eine Stunde halbseitig im Rahmen der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge gesperrt.



Alle in dieser Pressemitteilung erwähnten Personen sind deutsche Staatsbürger.



