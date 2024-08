POL-LWL: Motorradfahrer bei Wildunfall schwer verletzt

Goldberg (ots) -



Bei einem Wildunfall am Dienstagabend auf der Landstraße 17 bei Goldberg ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr gegen 23:10 Uhr ein 25-Jähriger mit seiner Kawasaki die L17 zwischen Passow und Diestelow, als plötzlich ein Dachs die Fahrbahn kreuzte. Der Motorradfahrer konnte einen Zusammenstoß mit dem Wildtier nicht verhindern und stürzte. Dabei zog er sich Verletzungen an den Händen, Armen, Beinen sowie am Oberkörper zu und musste zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Die L17 musste zeitweilig voll gesperrt werden. Der Dachs verendete an der Unfallstelle.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Felix Zgonine

Telefon: 03874 / 411-304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell