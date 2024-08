POL-HRO: Ergänzungsmeldung nach körperlicher Auseinandersetzung in der Rostocker Innenstadt

Rostock (ots) -



Infolge eines in den sozialen Netzwerken verbreiteten Videos, auf dem eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Kröpeliner Straße in Rostock zu sehen ist, hat die Rostocker Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen.



Siehe Pressemitteilung vom 13.08.2024: https://t1p.de/9pwe6



Nach ersten Hinweisen aus der Bevölkerung kann der Tatzeitraum jetzt eingegrenzt werden. Dabei soll die Auseinandersetzung am vergangenen Sonnabend, 10.08.2024, in den frühen Abendstunden stattgefunden haben. Die Polizei bittet weiterhin Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, sich zu melden.



Die Ermittlungen zum genauen Tathergang sowie zum Tatmotiv dauern an.



Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst Rostock, Ulmenstraße 54, 18057 unter der Telefonnummer 0381/4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Katja Weizel

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell