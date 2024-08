POL-HST: Wanderer verlaufen sich an Rügener Kreideküste

Rügen (ots) -



In den Abendstunden des vergangenen Montags, dem 12.08.2024 sorgten zwei bayrische Touristen für einen Polizei- und Rettungseinsatz an der Rügener Steilküste. Eine 27-Jährige und ein 29-Jähriger wussten sich gegen 22:30 Uhr nicht anders zu helfen als den polizeilichen Notruf zu wählen.



Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen befanden sich die beiden Urlauber an der Steilküste der Insel Rügen. Begonnen haben sie ihre Wanderung beim Königsstuhl und wollten in Richtung Sassnitz gehen. Doch aufgrund der zunehmenden Dunkelheit haben sie offensichtlich die Orientierung verloren und fanden den Weg nicht mehr zurück.

Polizisten aus dem Revier Sassnitz haben mit Unterstützung der Feuerwehr sofort mit der Suche angefangen. Jedoch war diese aufgrund der Dunkelheit stark erschwert. Nach einiger Zeit und einer zurückgelegten Strecke von etlichen hunderten Metern durch den Nationalpark Jasmund konnte Kontakt mit den beiden Wanderern aufgenommen werden.



Den Kameraden der Feuerwehr gelang es, zu dem Paar ans Ufer zu gelangen. So wurden die beiden Deutschen von Höhe der Waldhalle bis zur Piratenschlucht in Sassnitz zurückbegleitet.

Die Polizei sensibilisiert aus diesem Grund erneut, dass sich Wanderer immer auf den ausgewiesenen Wegen bewegen sollen und ihre Touren stets bei guten Licht- und Sicherverhältnissen beenden sollten.



Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell