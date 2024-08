POL-NB: Mehrere Einbrüche in Vereinsheime

Waren (ots) -



Am frühen Morgen des 13.08.2024 wurde über den Notruf der Polizei ein Einbruch in das Gebäude des Tennisvereins Waren 91 eV. in der Eichholzstraße in Waren bekannt.



Der Platzwart stellte gegen 06:30 Uhr fest, dass ein Fenster des Vereinshauses rausgebrochen wurde. Im Inneren des Gebäudes sah er durch die Glastür des Kühlschranks das Fehlen von ungefähr 60 dort gelagerter Bierflaschen.



Weiterhin wurde durch den Platzwart des Sportvereins Waren 09 eV., der ortsansässige Fußballverein, bekannt, dass ebenfalls in das dortige Vereinshaus eingebrochen wurde. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über den Wintergarten Zutritt zum Objekt. Eine weitere Tür im Inneren des Gebäudes wurde durch die Tatverdächtigen gewaltsam aufgebrochen.



Der bisher entstandene Sachschaden wird auf 500,00 Euro geschätzt. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnten keine abschließenden Aussagen zum Stehlschaden gemacht werden.



Zur Spurensicherung kam der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg zum Einsatz.



Der Tatzeitraum wird vom Abend des 12.08.2024 bis zum Zeitpunkt der Feststellung geschätzt. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um die Unterstützung aus der Bevölkerung. Sollte jemand im angegebenen Zeitraum Hinweise zur Tat haben, melden Sie sich bei der Polizei in Waren unter der 03991-1760 oder jeder anderen Polizeidienststelle.



