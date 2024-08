POL-HST: Qualmende Batterie löst Brandalarm im Rettungswagen aus

Stralsund (ots) -



Auf Grund eines technischen Defektes kam es heute (14. August 2024) gegen 11:45 Uhr zur Auslösung des Brandalarms in einem Rettungswagen auf der B105 in Höhe des Ostseecenters.



Der Brand hat sich zum Glück nicht bestätigt, es qualmte lediglich die Batterie des Fahrzeuges. Neben der Polizei kamen ein weiterer Rettungswagen sowie die Feuerwehr zum Einsatz.



Die Bundesstraße 105 musste für etwa eine Stunde erst voll- und dann halbseitig gesperrt werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Juliane Boutalha

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell