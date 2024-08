POL-SN: Mofa Fahrerin nach Unfall verletzt

Schwerin (ots) -



Mit Verletzungen am Arm und im Gesicht wurde gestern eine 37-jährige Mofa Fahrerin in ein Krankenhaus eingeliefert. Zuvor ereignete sich gegen 17:00 Uhr ein Unfall zwischen der 37-Jährigen und einem 50-jährigem Autofahrer. Ersten Erkenntnissen zu Folge sei die Mofa Fahrerin auf den bereits stehenden PKW aufgefahren. Beim Sturz verletzte sich die Schwerinerin. Polizei und Rettungskräfte kamen vor Ort zum Einsatz. Während der Unfallaufnahme wurde die Knaudtstraße vorrübergehend einseitig gesperrt.



