POL-HWI: Aufmerksame Verkehrsteilnehmer stoppen Geisterfahrer

Couragierte Verkehrsteilnehmer konnten am Dienstagmittag einen Geisterfahrer auf der A 20 stoppen, bevor andere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden. Zuvor fiel einem Zeugen gegen 12:40 Uhr die auffällige Fahrweise des 83-jährigen Autofahrers auf, der in Schlangenlinien und mit geringer Geschwindigkeit die Autobahnen 20 und 14 im Bereich Kreuz Wismar befuhr. Der Zeuge folgte dem 83-Jährigen und verständigte umgehend die Polizei. Noch vor Eintreffen der Beamten wendete plötzlich der 83-Jährige seinen Mercedes auf einer Einfädelungsspur und beabsichtigte die A 20 in entgegengesetzter Richtung zu befahren. Durch couragiertes Eingreifen gelang es dem Zeugen mit Hilfe eines weiteren Autofahrers den Geisterfahrer zu stoppen und an der Weiterfahrt zu hindern. Gegen den Mercedes-Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Außerdem wurde sein Führerschein aufgrund geistiger Mängel sichergestellt, die Fahrerlaubnisbehörde über den Vorfall informiert und die Weiterfahrt bis auf Weiteres untersagt. Die Polizeiinspektion Wismar bedankt sich auf diesem Wege bei den Zeugen, die durch ihr couragiertes Einschreiten andere Verkehrsteilnehmer geschützt haben.



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell