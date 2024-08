POL-NB: Vermisstensuche in Altentreptow dauert weiter an

Altentreptow (ots) -



Wie die Polizei am Montag bereits bekannt gab, wird seit dem 30.07.2024 eine 67-jährige Frau aus Altentreptow vermisst. Die Polizei sucht weiterhin mit allen verfügbaren Mitteln nach der Frau, die am Sonntagabend als vermisst gemeldet wurde.



In den vergangenen drei Tagen war die Rettungshundestaffel aus Greifswald mehrfach im Einsatz. Kräfte der Wasserschutzpolizei suchten den Bereich der Tollense wasserseitig ab. Weiterhin kam es zum Drohneneinsatz durch den Katastrophenschutz des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte. Am heutigen Tag ist der Einsatz des Polizeihubschraubers über Altentreptow geplant. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen und bereits mehrere Befragungen durchgeführt.



Leider blieben bislang alle Suchmaßnahmen erfolglos. Mehrere Einsatzkräfte waren und sind unermüdlich im Einsatz, um die Frau zu finden.



Sämtliche Beobachtungen von Passanten könnten wichtig sein und der Polizei weiterhelfen. Wer die Frau gesehen haben könnte, meldet sich bitte umgehend im Polizeirevier Malchin unter 03994-2310 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.



Nähere Informationen, wie eine Personenbeschreibung und ein Foto der Vermissten, sind unter folgendem Link aufrufbar:

https://tinyurl.com/2cjvkxyh



