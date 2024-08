POL-NB: Hoher Sachschaden durch Brand bei Drescharbeiten bei Klein Luckow (LK Mecklenburgische Seenplatte)

PHR Waren (ots) -



Am 13.08.2024, gegen 14:30 Uhr, kam es bei Drescharbeiten zwischen

den Ortschaften Klein Luckow und Schloß Grubenhagen zu einem Brand.

Nach bisherigem Kenntnisstand kam es aufgrund eines technischen

Defektes zum Brandausbruch an einem Mähdrescher. In der weiteren

Folge griffen die Flammen auf das bearbeitete Weizenfeld über. Durch

das Feuer wurden der Mähdrescher der Marke Claas stark beschädigt und

etwa 20 Hektar Weizen vernichtet. Der entstandene Gesamtsachschaden

wird auf ca. 60.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt.

Zur Brandbekämpfung waren 73 Kameraden verschiedener, umliegender

Feuerwehren eingebunden.





Holger Bahls

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Tel.: 0395/5582-2223

Fax: 0395/5582-2026

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell