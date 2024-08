POL-LWL: Schwerer Verkehrsunfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen auf der B 321

Hagenow (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall am späten Montagnachmittag auf der B 321 bei Hagenow wurden die Fahrzeugführer der beteiligten Fahrzeuge teils schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte gegen 17:20 Uhr eine 51-jährige Autofahrerin zwischen Hagenow und Viez nach links in einen Waldweg abzubiegen. Die dahinter fahrende 19-jährige Autofahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der PKW der 51-Jährigen in den Gegenverkehr gestoßen, wo es mit einem Transporter zusammenstieß. In der Folge überschlug sich der Transporter eines 74-jährigen Fahrzeugführers und kam auf der Seite zum Liegen. Die Fahrzeugführer musste teils mit schweren aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 75.000 Euro. Die Polizei hat den Verkehrsunfall aufgenommen und ermittelt nun zur genauen Unfallursache. Im Zuge der Bergungs- und Räumungsarbeiten musste die B 321 für etwa 90 Minuten voll gesperrt werden.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Felix Zgonine

Telefon: 03874 / 411-304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell