POL-NB: Volltrunkener Radfahrer in Demmin

Am Morgen des 12.08.2024 stellten die Beamten des Polizeihauptreviers Demmin auf dem Radweg von Demmin nach Dargun einen Radfahrer fest. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle um 07:45 Uhr bemerkten die Beamten bei dem Radfahrer einen starken Alkoholgeruch in der Atemluft.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 3,52 Promille. Bei dem 48-jährigen deutschen Fahrer wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Das Fahrrad verblieb gesichert am Anhalteort.



Den betrunkenen Radfahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Des Weiteren wurde die zuständige Fahrerlaubnisbehörde über den Sachverhalt informiert.



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell