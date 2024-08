POL-GÜ: Verkehrsbehinderungen aufgrund eines Verkehrsunfalls auf der BAB20 Fahrtrichtung Lübeck - Hinweis auf Geschwindigkeitsreduzierung

Details anzeigen Blick auf die beschädigte Mittelschutzplanke und Unfallort Blick auf die beschädigte Mittelschutzplanke und Unfallort

Güstrow/ Dummerstorf (ots)



Gegen 13:30 Uhr kam es auf der BAB 20 auf der Richtungsfahrbahn Lübeck zwischen den Anschlussstellen Sanitz und Dummerstorf zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen.



Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zu einem Reifenplatzer bei einem Mercedes, dessen Fahrzeugführer das Fahrzeug in der Folge nicht mehr kontrollieren konnte und in die Mittelleitplanke stieß. Im Anschluss drehte sich das Fahrzeug und kam letztlich im Grünstreifen zum Stehen. Die beiden Fahrzeuginsassen kamen leichtverletzt in die Südstadtklinik nach Rostock. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Weiterhin wurde die Mittelschutzplanke durch den Unfall dermaßen beschädigt, dass sie auf die entgegengesetzte Richtungsfahrbahn nach Stettin ragte. Aufgrund der Verkehrsunfallaufnahme und Sicherung der Unfallstelle musste die BAB 20 beidseitig voll gesperrt werden.



Mit jetziger Uhrzeit wird auf beiden Richtungsfahrbahnen auf dem Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Durch die Autobahnmeisterei Kavelstorf wird eine Beschilderung zur Geschwindigkeitsreduzierung auf 60 km/h eingerichtet.

Weitere Erkenntnisse liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht vor, die Abarbeitung der Verkehrsunfallaufnahme und Fahrzeugbergung dauern gegenwärtig noch an.



Am Vormittag kam es gegen 11:20 Uhr auf der BAB 20, Fahrrichtung Lübeck kurz vor der Anschlussstelle Kröpelin ebenfalls zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Hier kam es im Bereich einer Baustelle zu einem Auffahrunfall, wobei ein 23-jähriger Deutscher mit seine Daimler auf den VW einer 29-jährigen Deutschen aufgefahren war. Diese wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Der Sachschaden wurde auf etwa 15.000EUR geschätzt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme kam es auch in diesem Fall zu zeitweiligen Verkehrsbehinderungen sowie Stauerscheinungen.



