POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall in der Feldberger Seenlandschaft

Neustrelitz (ots) -



Am 10.08.2024 gegen 23:30 Uhr kam es im zwischen den Ortschaften Fibigershof und Tornowhof im Bereich der Feldberger Seenlandschaft zu einem Verkehrsunfall. Hierbei kam der Fahrzeugführer einer Simson in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte daraufhin mit einer Straßenlaterne.



Der 20 jährige Deutsche fuhr lediglich mit einer Badehose bekleidet und ohne Schutzhelm. Vor Eintreffen der Neustrelitzer Kollegen wurde der Verunfallte durch einen Rettungswagen zur weiteren Behandlung schwerverletzt in ein Klinikum verbracht.



Es konnte festgestellt werden, dass die Person augenscheinlich alkoholisiert ist. Ein Atemalkoholtest war nicht möglich, sodass eine Blutprobenentnahme angeordnet wurde.



Zeugenaussagen vor Ort ergaben, dass Motorgeräusche akustisch wahrnehmbar waren gefolgt von einem lauten Knall.



An der Straßenlaterne und am Moped entstand Sachschaden. Das verunfallte Kleinkraftrad war nicht mehr fahrbereit und wurde geborgen.



