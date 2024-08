POL-LWL: Polizei ermittelt nach mehreren Graffiti- Schmierereien und bittet um Hinweise

Parchim (ots) -



Nach mehreren Graffiti- Schmierereien in Parchim ermittelt die Polizei jetzt wegen Sachbeschädigung und bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise. Unbekannte Täter hatten am vergangenen Wochenende an zwei Seiten der Hausfassade des Amtsgebäudes Parchim Umland sowie an einen PKW verschiedene Graffiti- Schriftzüge und Symbole angebracht. Örtlich betroffen waren hier die Walter-Hase-Straße sowie die Geschwister-Scholl-Straße. Dabei nutzen die Täter offenbar blaue, rote und grüne Sprühfarbe. Die Polizei schließt einen Zusammenhang zwischen den Taten nicht aus. Hinweise zu diesen Vorfällen nimmt die Polizei in Parchim (Tel. 03871-6000) entgegen.



