POL-GÜ: Einbrecher steigen in vier Gaststätten in Kühlungsborn und Satow ein - die Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Sonntag zu Montag kam es in insgesamt vier Lokalitäten im Nordwesten des Landkreises Rostock zu Einbruchsdiebstählen.



In der Zeit von Sonntagnacht 23:15 Uhr bis zum Montagmorgen 06:30 Uhr kam es in Kühlungsborn zu gleich drei Einbrüchen, wobei sich zwei der angegriffenen Restaurants sogar im selben Gebäudekomplex befanden. Die Gastro-Betriebe, allesamt in der Strandpromenade ansässig, wurden durch die bislang unbekannten Täter gewaltsam geöffnet, betreten und durchsucht. Während die Täter in einer der drei Lokalitäten lediglich Bargeld in geringer Höhe erbeuteten, öffneten sie in einem zweiten Restaurant einen dortigen Tresor und stahlen aus diesem einen geringen vierstelligen Betrag. In der dritten Gaststätte kam es gleich zum Diebstahl des ganzen Tresors. Hier entstand ein Stehlschaden von mehreren tausend Euro.



In derselben Nacht kam es zu einem weiteren Einbruchsdiebstahl in Satow. In der Fleckebyer Straße wurde erneut eine Gaststätte durch unbekannte Täter aufgesucht und gewaltsam geöffnet. Die Tatzeit liegt in diesem Fall zwischen 21:30 Uhr und 10:00 Uhr. Augenscheinlich kam es hier zu keinem Stehlschaden.



Zum Zwecke der Tatortarbeit und Spurensicherung kam der Kriminaldauerdienst der Polizei Rostock an allen Tatörtlichkeiten zum Einsatz. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf mehrere tausend Euro.



Die Kriminalpolizei in Bad Doberan führt nun die weiteren Ermittlungen aufgrund des besonders schweren Fall des Diebstahls und prüft mögliche Tatzusammenhänge.



Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich der Tatorte bzw. zu verdächtigen Personenbewegungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Doberan unter der Rufnummer 038203 - 560, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



