POL-HRO: Ergänzungsmeldung zum Verdacht eines Tötungsdeliktes in Rostock: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Rostock

Nachdem am gestrigen Montag ein 46-jähriger Ukrainer Opfer eines Tötungsdeliktes geworden ist, konnte die Polizei noch am selben Tag einen 26-jährigen Tatverdächtigen ermitteln. Der Mann aus der Ukraine wurde gestern Abend vorläufig festgenommem, befindet sich aber mittlerweile wieder auf freiem Fuß.



Die Ermittlungen gegen den 26-Jährigen wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes dauern weiter an, die Staatsanwaltschaft Rostock sieht derzeit jedoch keinen dringenden Tatverdacht. Aus diesem Grund wurde der Mann heute aus dem Gewahrsam entlassen.



Für Presseanfragen ist weiterhin die Staatsanwaltschaft Rostock (0381-4564 240) zuständig.



