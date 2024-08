Innenminister Christian Pegel verurteilt Hissen einer Hakenkreuzfahne

Innenminister Christian Pegel hat das Hissen einer Hakenkreuzfahne durch bisher Unbekannte auf dem Neubrandenburger Bahnhofsvorplatz scharf verurteilt:

„Die Regenbogenflagge, als Symbol von Toleranz, Vielfalt und Freiheit gegen eine Hakenkreuzfahne auszutauschen, ist eine abscheuliche und widerwärtige Tat – und stellt einen klaren Angriff auf unsere gesellschaftlichen Grundwerte und unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung dar. Das Hakenkreuz ruft die schlimmsten Verbrechen an der Menschlichkeit, die je von deutschem Boden ausgegangen sind, in Erinnerung. Das Hissen dieser Flagge ist nicht nur eine Straftat, sondern unterstreicht eine menschenverachtende und klar verfassungsfeindliche Ideologie der Täter“, so der Minister und: „Unsere Gesellschaft wird durch gegenseitige Akzeptanz und einem Miteinander belebt. Diese unbekannten Täter oder Täterinnen wollen mit einer solchen Aktion Angst schüren und unsere Gesellschaft spalten – lassen Sie das nicht zu! Gemeinsam können wir für eine offene, vielfältige und freiheitliche Gesellschaft, in der Respekt und Wertschätzung vorherrschen, einstehen.“

Die Polizei werde alles daransetzen, die Straftäter zu ermitteln.