POL-NB: Verkehrskontrolle bringt mehrere Verstöße zum Vorschein

Während einer Streifenfahrt am Abend des 10.08.2024 kontrollierten die Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg einen PKW in der Neustrelitzer Straße.

Bei dem Fahrzeugführer handelte es sich um einen 18-jährigen deutschen Fahranfänger.



Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergab die Überprüfung der Fahrtauglichkeit des Fahrzeugführers starke Auffälligkeiten. Ein freiwilliger durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC. Es folgte eine Blutprobenentnahme im Klinikum Neubrandenburg.

Bei einer anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs wurden circa 76 Gramm Cannabis aufgefunden. Weiterhin wurde eine Schreckschusswaffe im PKW aufgefunden. Sowohl die Betäubungsmittel als auch die Waffe wurden durch die Polizei sichergestellt.



Es wurden entsprechende Strafanzeigen wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel, dem illegalen Besitz von Cannabis und dem Verstoß gegen das Waffengesetz gefertigt.



