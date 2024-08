POL-HRO: Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung in der Rostocker Innenstadt gesucht

Rostock (ots) -



Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, nachdem in sozialen Netzwerken ein Video geteilt wurde, auf dem eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Rostocker Innenstadt zu sehen ist.



Die Ermittlungen zum genauen Tatablauf und den Hintergründen dauern derzeit an und werden durch das Kriminalkommissariat Rostock geführt. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass Zeugen die Tat beobachtet haben müssen.

Aus diesem Anlass bittet die Polizei die Bevölkerung dringend um Mithilfe und fragt: Wer kann Angaben zu dieser körperlichen Auseinandersetzung im Bereich der Kröpeliner Straße / Ecke Apostelstraße in Rostock machen? Wer hat Beobachtungen gemacht oder kann sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung der Straftat beitragen können?



Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381/ 4916 1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter https://portal.onlinewache.polizei.de/ entgegen.



Die Rostocker Polizei appelliert an dieser Stelle nochmals, dass Beobachtungen und Hinweise in solchen Fällen immer über den Notruf 110 der Polizei mitgeteilt werden sollten. Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass das Video nicht geteilt werden sollte und sich jeder strafbar machen kann, der eine solche Videoaufnahme verbreitet.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Katja Weizel

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell