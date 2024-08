POL-HWI: Zeugen gesucht: Kriminalpolizei ermittelt nach Bränden in Grevesmühlen

Grevesmühlen (ots) -



Nach mehreren Bränden am Dienstagmorgen in Grevesmühlen ermittelt nun die Kriminalpolizei wegen Brandstiftung. Zuerst kam es gegen 06:00 Uhr in der Kleingartenanlage am Vielbecker Weg zum Brand eines Schuppens. Der Besitzer, der in der danebenstehenden Gartenlaube genächtigt hat, habe das Feuer entdeckt und die Feuerwehr verständigt. Diese rückten zur Brandbekämpfung an und löschten auch eine brennende Hecke, die nur wenige Meter entfernt stand. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.000,- Euro geschätzt.



Ein weiterer Brand ereignete sich gegen 07:30 Uhr im Friedwald an der Klützer Straße. Dort ist ein PKW vollständig ausgebrannt, wodurch Sachschaden von circa 10.000 Euro entstand. Der PKW wurde im Anschluss durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert und soll im Folgenden kriminaltechnisch untersucht werden.



Gegen 08:15 Uhr musste die Feuerwehr zum Brand eines Holzstapels im Questiner Wald nahe der Kreisstraße 17 ausrücken. Hier wird der Sachschaden wiederum auf etwa 1.000 Euro geschätzt.



Der Feuerwehr gelang es in allen Fällen ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gegenstände zu verhindern. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren und ermittelt nun wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei in Grevesmühlen (03881-7200) oder jede weitere Polizeidienststelle entgegen.



