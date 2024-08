POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Reitern und einem PKW auf der B111 zwischen Pudagla und Neppermin

Heringsdorf (ots) -



Am 12.08.2024 gegen 18:35 Uhr ereignete sich auf der B111 zwischen Pudagla und Neppermin, auf Höhe der Bockwindmühle, ein Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Reitern und einem PKW. Eine Gruppe von fünf Reitern bewegte sich in Richtung B111 und wollte diese überqueren. Aus noch ungeklärter Ursache sind zwei Pferde mit ihren 9- und 11- jährigen Reiterinnen durchgegangen. Hierbei überquerten sie die B111 und stießen seitlich mit einem aus Pudagla kommenden PKW Kia eines 75-jährigen deutschen Fahrzeugführers zusammen. Die beiden aus der Nordwestmecklenburg und der Oberpfalz stammenden Kinder wurden dabei schwerverletzt und mussten umgehend mit zwei Rettungshubschraubern in die Uniklinik Greifswald geflogen werden. Dort wurden sie stationär aufgenommen. Eines der Pferde wurde dabei so schwer verletzt, dass es noch vor Ort seinen Verletzungen erlag. Das andere Pferd konnte dem Pferdehalter mit leichten Verletzungen übergeben werden. Am PKW entstand ein Sachschaden von ca. 10.000EUR. Eine 13-jährige Insassin im PKW Kia wurde bei dem Unfall leicht verletzt.



Es wurden Ermittlungen zur Unfallursache und wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Zu diesem Zweck wurde am Unfallort ein Mitarbeiter der Dekra zum Einsatz gebracht. Die B111 musste für drei Stunden gesperrt werden.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell