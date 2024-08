POL-HWI: Mann zerstört nach Streit Bushaltestelle

Wismar (ots) -



Nach einem Streit mit seiner Freundin hat ein 28-jähriger Mann am Samstagmorgen in Wismar eine Glasscheibe einer Bushaltestelle in der Dammhusener Chaussee zerstört. Nach bisherigen Erkenntnissen saß der Mann mit seiner Lebensgefährtin gegen 06:00 Uhr in der Bushaltestelle, als sich ein lautstarker Streit zwischen dem Paar entwickelte. In der Folge habe der Tatverdächtige dann aus Wut mit der Faust gegen die Glasscheibe geschlagen, die daraufhin zersplitterte. Der 28-Jährige zeigte sich gegenüber der Polizei einsichtig und will für den entstandenen Schaden einstehen. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,7 Promille. Die Polizei hat eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen.



