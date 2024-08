POL-LWL: 3 Verletzte bei Verkehrsunfall auf der A 24

Zarrentin / Stolpe (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall auf der A 24 zwischen Zarrentin und Gudow (wir berichteten) sind am Nachmittag 3 Personen verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen wechselte eine 84-jährige Autofahrerin vom rechten Fahrstreifen auf die Überholspur, um einer eingerichteten Tagesbaustelle auszuweichen. Allerdings habe sich der Verkehr auf dem linken Fahrsteifen bereits deutlich verlangsamt, was die 84-Jährige offenbar zu spät erkannt habe und in der Folge auf einen PKW auffuhr. Dabei wurde sowohl die Seniorin als auch die 2 Insassen im PKW teils schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Im Rahmen der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen musste die A 24 für etwa 1,5 Stunden voll gesperrt werden. Aufgrund der fortwährend eingerichteten Tagesbaustelle in diesem Bereich kommt es weiterhin zu Verzögerungen. Die Polizei hat den Verkehrsunfall vor Ort aufgenommen und ermittelt nun zur genauen Unfallursache. Der Gesamtschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.



