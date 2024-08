POL-HWI: 3 Polizisten bei Einsatz in Wismar verletzt

Wismar (ots) -



In der Nacht von Freitag auf Samstag hat sich ein Mann in der Wismarer Altstadt gegen die Maßnahmen der Rettungskräfte zu Wehr gesetzt und dabei 3 Polizisten verletzt. Die Beamten wurden zuvor informiert, dass der 24-Jährige sich mit einem Messer bereits selbst Schnittverletzungen zufügte. Zur Behandlung seiner Wunden und aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes wurde der 24-Jährige ins Krankenhaus Wismar gebracht. Allerdings setzte er sich dabei so massiv zur Wehr, dass 3 Beamte verletzt wurden, wovon eine Polizistin nicht mehr dienstfähig war. Die Polizei hat eine Strafanzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte aufgenommen.



