POL-HRO: Verdacht auf Tötungsdelikt in Rostock: Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Rostock

Die Kriminalpolizeiinspektion Rostock hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes aufgenommen.



Nach bisherigen Erkenntnissen fand ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes am 12.08.2024 gegen 12:15 Uhr einen schwer verletzten Mann in einer Gemeinschaftsunterkunft in Rostock. Der Mitarbeiter alarmierte die Polizei und den Rettungsdienst. Ein Notarzt konnte vor Ort nur noch den Tod des 46-jährigen Ukrainers feststellen. Die Auffindesituation deutet auf ein Tötungsdelikt hin.



Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat stehen noch ganz am Anfang und dauern an. Weitere Auskünfte können daher derzeit nicht erteilt werden.



Für Presseanfragen ist die Staatsanwaltschaft Rostock (0381-4564 240) zuständig.



Die Fertigung dieser Pressemitteilung erfolgte auf Basis der um 16:00 Uhr vorliegenden Erkenntnisse.



