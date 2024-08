POL-LWL: Vollsperrung A 24 nach Unfall

Zarrentin / Stolpe (ots) -



Aktuell befinden sich Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf der A 24 in Fahrtrichtung Hamburg im Rettungseinsatz. Dort sollen zwischen der Anschlussstelle Zarrentin und dem Parkplatz Gudow zwei PKW verunfallt sein, wobei mehrere Personen verletzt wurden. Auch ein Rettungshubschrauber soll demnächst zum Einsatz kommen. Die A24 ist bis auf weiteres in Fahrtrichtung Hamburg voll gesperrt.



