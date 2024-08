POL-LWL: Gefährliche Körperverletzung und Angriff auf Polizisten in Parchim

Parchim (ots) -



Nachdem am Samstagabend in Parchim zwei Tatverdächtige einen Mann verletzt haben, wurden auch die alarmierten Polizisten angegriffen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 39-jähriger Mann im Treppenaufgang eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße durch zwei Tatverdächtige geschlagen worden sein, wobei auch ein Feuerlöscher eingesetzt worden sein könnte. Ein Zeuge habe das Opfer mit Verletzungen im Gesicht und am Oberkörper auf der Treppe liegend vorgefunden und die Rettungskräfte alarmiert. Da einer der Täter sich noch beim Eintreffen der Polizisten vor dem Mehrfamilienhaus aggressiv und beleidigend verhielt, musste er in Gewahrsam genommen werden. Dabei trat und schlug der 40-Jährige die Polizisten, die dadurch leicht verletzt wurden. Der 40-Jährige musste daraufhin zur Behandlung einer Fingerfraktur und in Begleitung der Polizei in ein Krankenhaus nach Schwerin gebracht werden, wo er anschließend im Zentralgewahrsam der Polizei die Nacht verbracht hat. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,5 Promille. Die Polizei hat Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und tätlichen Angriffs aufgenommen. Alle Beteiligten besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.



