POL-SN: Kabelbrand auf dem Gelände der Erstaufnahmeeinrichtung

Ein Kabelbrand habe am Freitagnachmittag einen gemeinsamen Einsatz der Feuerwehr und Polizei auf dem Gelände der Erstaufnahmeeinrichtung in Stern Buchholz ausgelöst. Die Hinweisgeber wurden durch auftretenden Rauch auf den Brand aufmerksam und alarmierten die Feuerwehr, die ein Wohnhaus evakuierten und den Brand löschten. Den bisherigen Informationen zu Folge sei ein technischer Defekt an der Photovoltaikanlage für den Kabelbrand ursächlich. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Das Gebäude ist weiterhin nutzbar.



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell