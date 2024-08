POL-SN: Verkäuferin bei Ladendiebstahl verletzt

Schwerin (ots) -



Am Freitagabend wurde eine 51-jährige Verkäuferin bei dem Versuch, einen Ladendiebstahl zu verhindern, verletzt. Die Verkäuferin habe in einem Lebensmittelgeschäft der Marienplatzgalerie zwei Frauen des Diebstahls von alkoholischen Getränken verdächtigt und daraufhin angesprochen. Eine der beiden Tatverdächtigen ergriff daraufhin sofort die Flucht. Die zweite Frau habe ebenfalls versucht sich aus der Situation zu ziehen und leistete dabei körperlichen Widerstand. Infolge dieser Auseinandersetzung erlitt die litauische Verkäuferin Verletzungen im Gesicht. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet. Die Ermittlungen zu den Tatverdächtigen dauern an.



