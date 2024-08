POL-LWL: Brand in Legehennenbetrieb

Banzkow (ots) -



Bei einem Brand am Sonntagmorgen in einem Legehennenbetrieb in Banzkow ist ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro entstanden. Nach bisherigen Informationen ist gegen 06:30 Uhr ein Teil eines Förderbandes in Brand geraten, wodurch eine leichte Rauchentwicklung entstand. Einer Betriebsmitarbeiterin gelang es, noch vor Eintreffen der Feuerwehr den Brand zu löschen. Zum Zeitpunkt des Feuers sollen etwa 30.000 Hühner im Stall gewesen sein. Weder Menschen noch Tiere wurden beim Feuer verletzt. Offenbar könnte ein technischer Defekt am Motor des Förderbandes den Brand verursacht haben. Hinweise auf eine strafbare Handlung liegen derzeit nicht vor.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell