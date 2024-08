POL-HST: Helfer in der Not - die Polizei hilft in allen Lebenslagen

Stralsund (ots) -



Am frühen Samstag, dem 10. August 2024, wurde die Polizei in Stralsund gegen 3:20 Uhr zu einem Einsatz der besonderen Art gerufen.



Ein 21-jähriger aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen meldete, dass sich seine Freundin bei einem fremden Mann in einem Hotelzimmer befände und er vermute, dass dieser sie nicht gehen lassen wolle.



Gleichzeitig meldete ein 34-Jähriger aus dem Großraum München, dass er sich mit einer 18-jährigen Frau aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen in sein Hotelzimmer zum Vollzug des Beischlafs zurückgezogen habe. Nun liege diese aber stark alkoholisiert im Bad des Hotelzimmers und wolle nicht gehen, während ihr eigentlicher Lebenspartner sich vor dem Zimmer befinde. Zudem fürchtete der 34-Jährige eine körperliche Auseinandersetzung.



Die Polizei kam vor Ort, fand die Frau wohlauf, aber emotional aufgewühlt und konnte die Situation auflösen. Darüber hinaus wurde bei der 18-Jährigen eine Atemalkoholwert von 1,32 Promille gemessen.



