Vermisste 67-Jährige in 17087 Altentreptow

Details anzeigen Foto der Vermissten Foto der Vermissten

Seit dem 30.07.2024 um 16:15 Uhr wird die 67-jährige deutsche Roswitha Braun aus 17087 Altentreptow vermisst. Frau Braun hat vermutlich am 30.07.2024 gegen 16:15 Uhr ihre Wohnung in der „Straße der Zukunft“ fußläufig verlassen. Die Gesuchte leidet an Demenz und ist auf wichtige Medikamente angewiesen. Zur Personenbeschreibung ist bekannt, dass sie circa 155cm groß und sehr schlank ist und auffällig rotes gelocktes Haar hat. Zuletzt trug sie eine blaue Hose, eine hellgraue Bluse, eine hellgraue Steppjacke und weiße Turnschuhe. (siehe Foto)

Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bislang erfolglos.

Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche.

Hinweise können im Polizeirevier Malchin unter der Telefonnummer: 03994/2310, in jeder anderen Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de abgegeben werden.