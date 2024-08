POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden,Garz - Landkreis Vorpommern- Rügen

PHR Bergen (ots) -



Am 11.08.2024 gegen 13:20 Uhr befuhr die 55-Jährige mit ihrem PKW BMW die L 29 aus Garz kommend und wollte an der Einmündung L 30 nach links auf die L 29 in Richtung Poseritz abbiegen. Da sie Gegenverkehr hatte, musste sie warten. Eine 47-Jährige fuhr mit ihrem PKW Peugeot hinter dem BMW. Aufgrund von Unaufmerksamkeit nahm sie den wartenden PKW BMW nicht wahr und fuhr auf diesen auf. Durch den Aufprall wurden die BMW-Fahrerin und ihre 85-jährige Beifahrerin sowie die Peugeot Fahrerin und ihre 8-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Alle Verletzten wurden vor Ort durch zwei RTW-Besatzungen und einem Notarzt medizinisch versorgt. Die Beteiligten Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 15.000,-EUR. Die L 30 musste für die Unfallaufnahme und Beseitigung der Unfallfolgen 3,5 Stunden halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle wechselseitig vorbeigeleitet. Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.Die Beteiligten sind deutsche Staatsbürger mit Wohnsitz auf der Insel Rügen.



