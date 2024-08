POL-NB: Verkehrsunfall auf Grund gesundheitlicher Probleme

Bergen (ots) -



Am 11.08.2024 gegen 09:20 Uhr kam es auf der B96 zwischen den Ortschaften Rambin und Drammendorf auf der Insel Rügen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 41-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW VW Caddy befuhr die B96 aus Richtung Bergen kommend in Richtung Stralsund. Zwischen den Ortschaften Drammendorf und Rambin bekam er gesundheitliche Probleme. Auf Grund dessen verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Leitplanke. Der Fahrzeugführer wurde mittels RTW ins Krankenhaus gebracht. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000,-EUR.

Während der Unfallaufnahme musste ein Fahrspur für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Dieses führ für ca. 2 Stunden zu Verkehrsbeeinträchtigungen.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



