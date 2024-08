Vermisster 73-Jähriger in 18311 Ribnitz-Damgarten

Details anzeigen Bild des Gesuchten Bild des Gesuchten

Seit dem 10.08.2024, um 21.30 Uhr, wird der 73-jährige Deutsche Klaus Wegner aus 18311 Ribnitz-Damgarten vermisst. Herr Wegner hat am 10.08.2024 gegen 21:30 Uhr die eheliche Wohnung in der Straße „Südlicher Rosengarten“ fußläufig verlassen. Der Gesuchte befindet sich in eine psychischen Ausnahmezustand und benötigt ärztliche Hilfe. Zur Beschreibung ist bekannt, dass er ca. 186 cm groß ist, von schlanker Gestalt und kurze dunkle Haare hat. Er trägt eine blaue Jeanshose, ein schwarzes T-Shirt mit der Aufschrift „Praha“ und braune Schuhe.

Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bisher erfolglos.

Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche.

Hinweise nimmt sie im Polizeirevier Ribnitz-Damgarten unter der Telefonnummer 03821875224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

~

Im Auftrag

Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

~